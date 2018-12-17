Общество
ПФР обнародовал памятку о новых пенсионных льготах в 2019 году
ПФР обнародовал памятку о новых пенсионных льготах в 2019 годуЮжный Федеральный04:28
Работа фонда будет сориентирована по новому направлению, которое коррелирует с осуществлением льгот предпенсионного характера. ПФР напомнил, что обновленный льготный период отныне начнется за пять лет до официального выхода на пенсию. Конкретнее, для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55 лет.
Южный Федеральный04:28
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с чего всё началось
С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.Российская газетавчера в 19:15
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