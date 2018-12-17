Общество

ПФР обнародовал памятку о новых пенсионных льготах в 2019 году
Южный Федеральный
04:28

Работа фонда будет сориентирована по новому направлению, которое коррелирует с осуществлением льгот предпенсионного характера. ПФР напомнил, что обновленный льготный период отныне начнется за пять лет до официального выхода на пенсию. Конкретнее, для мужчин с 60 лет, а для женщин с 55 лет.
Южный Федеральный04:28
с чего всё началось

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.
Российская газетавчера в 19:15

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Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для предпенсионеров в 2019 году

Газета Кемерова04:32

В ПФР напомнили о новых льготах для россиян в 2019 году

ТК Звезда02:51

В ПФР напомнили о льготах для людей предпенсионного возраста

Народные новости01:29

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах в 2019 году

URA.Ruвчера в 22:27

ПФР напомнил о новых льготах для россиян

ФАНвчера в 21:23

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

Российская газетавчера в 19:15

Вопрос прокурору. О громкой музыке по ночам и ИЖС

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 16:23
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Общество

Иск Золотова к Навальному оставили без движения

"Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 9 января 2019 года", - сказали в пресс-службе суда.
Обновлено в 03:31
Общество

Замглавы ФСИН заявил о закрытии «Бутырки»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко рассказал о планах закрыть московские СИЗО №2 "Бутырка" и №3 "Красная Пресня".
Обновлено в 04:07
Общество

Ночь на понедельник в Москве стала самой морозной с начала зимы

Обновлено в 00:06
Здоровье

Минздрав перечислил бесплатные виды врачебной помощи

Все названные виды медицинской помощи включают бесплатное проведение медицинской реабилитации, экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разных видов диализа, химиотерапии (при злокачественных заболеваниях), а также диспансеризации.
Обновлено в 04:10
Транспорт

Еще две станции метро откроют в Москве до конца года

До конца 2018 года планируется завершить строительство станции "Беломорская" Замоскворецкой линии и станции "Савеловская" на Большом кольце метро, заявил в понедельник на конференции руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Обновлено в 04:28
Общество

Жители Нижнего Тагила увидели «северное сияние»

8 октября сообщалось, что над всей Карелией полыхало северное сияние. Природное явление жители наблюдали в районах от юга до самого севера.
Обновлено в 02:28
Общество

Россельхознадзор запретил поставки из Китая кормов для животных

Россельхознадзор с 14 декабря запретил поставки из Китая всех видов кормов и кормовых добавок для животных, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 04:16
Общество

Mediascope: на порносайты заходят 11% россиян

Обновлено в 04:33
Транспорт

Время парковки в центре Москвы сократилось втрое после роста тарифов

Обновлено в 03:28
Общество

В МФЦ появятся криптокабины для оформления загранпаспортов

Во второй половине 2019 года в многофункциональных центрах (МФЦ) оборудуют криптокабины для оформления заграничных паспортов, сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой в интервью газете «Известия».
Обновлено вчера в 20:11
Общество

На Ленинском проспекте Москвы в 2021 году откроется отель Radisson Blu

На Ленинском проспекте Москвы в 2021 году откроется отель Radisson Blu, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Обновлено в 04:42
Общество

В России предложили обязать платить алименты неработающему родителю

В России предложили обязать платить алименты на содержание неработающего бывшего супруга или супруги, с кем остались дети.
Обновлено в 00:23
Транспорт

На Московской железной дороге запустили 90 новых электричек

Обновлено в 01:21
Общество

Киселев обесценил заслуги признанной Time человеком года россиянки

Обновлено в 02:35
Общество

Заграничные покупки дороже €500 обложат пошлиной

Как пояснили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС), превышение норм облагается 30-процентной пошлиной от стоимости товара, но не менее €4 за 1 кг веса.
Обновлено вчера в 17:57
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