Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНРИзвестия вчера в 18:06
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
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Общество
Погода на островах изменится 1 мая
В среду и четверг характер погоды изменится, под влиянием поля низкого давления ожидается пасмурная погода с дождём, понизится дневная температура.
Обновлено в 00:23
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Авто
Немецкие авто потребляют очень много топлива
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона Нелли заметно помолодела
В конце августа прошлого года ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Давыдович Кобзон.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Путин назвал односторонние санкции проявлением протекционизма
Международное сообщество должно выработать ответ на проявления протекционизма, одной из форм которых являются односторонние нелегитимные санкции.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
26 апреля пройдет траурное шествие
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено вчера в 19:38
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Глава МИД Венгрии назвал неприемлемым закон о языке на Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемым принятый Верховной радой Украины закон об исключительных правах украинского языка по сравнению с другими.
Обновлено вчера в 15:31
Космос
Галактики движутся намного быстрее, чем считалось ранее
Космический телескоп Hubble, любимое детище NASA, получил данные, подтверждающие, что Вселенная расширяется примерно на 9% быстрее, чем считалось раньше.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено вчера в 06:45
Путешествия
Туристам с положительной визовой историей получить шенген станет проще
В Еврокомиссии отметили, что «положительным» туристам будут выдавать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания - от одного года до пяти лет.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
В «Нафтогазе» признали свою беспомощность без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" рассказал, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа через Украину.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Барбашев набрал первое очко в Кубке Стэнли
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев заработал первое очко в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Даллас Старз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Создать, распустить и назначить. Три первых шага президента Зеленского
Администрация Статус и полномочия АП в законодательстве не описаны. У нас вообще нет закона о президенте (хотя его ещё Ющенко требовал).
Обновлено 23 апреля в 10:41
Происшествия
В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек
Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Нобоа назвал топ-3 самых сексуальных спортсменок
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
Под Иркутском школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами
В Братске 11-летний школьник погиб во время игр на улице с друзьями.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза
Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Общество
Артемий Лебедев показал непринятые варианты логотипа «ВКонтакте»
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
Правовая грамотность сахалинцев мешает жилищной инспекции выписывать административные штрафы
Государственная жилищная инспекция отчиталась об итогах работы за первый квартал 2019 года во время публичных слушаний.
Обновлено вчера в 23:53
Кино
Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса Бонда
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы»
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Обновлено вчера в 22:46