Политика

ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНРИзвестия вчера в 18:06

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
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Пенсионный фонд назвал условие получения российских пенсий жителями Донбасса

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