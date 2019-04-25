Политика

ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНРИзвестия 18:06

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
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ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса

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