ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНРИзвестия 18:06

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.

ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР

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