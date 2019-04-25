Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНРИзвестия 18:06
В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали условие получения пенсий для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые намерены приобрести российское гражданство.
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Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина в Северную Корею
Обновлено в 18:44
Происшествия
Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте
Обновлено в 19:25
Политика
Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»
Как утверждал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, указ выпустили после выборов президента Украины, поскольку во время избирательной кампании это мог бы в свою пользу использовать Петр Порошенко.
Обновлено в 06:03
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Происшествия
Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
Обновлено в 19:38
Спорт
Казанский «Зенит» вышел в финал чемпионата России по волейболу
Казанский "Зенит" обыграл на выезде "Факел" из Нового Уренгоя в втором матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу.
Обновлено в 11:45
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:50
Футбол
Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»
Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Политика
Рада приняла закон об использовании украинского языка
Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ.
Обновлено в 05:37
Общество
Новые ТОС Южно-Сахалинска смогут получить финансирование уже в 2019 году
На встрече было выдвинуто предложение о создании единого портала либо центра приема звонков, с помощью которого горожане могли бы получать актуальную информацию о деятельности ТОС, законодательстве в этой сфере, а также о добросовестных подрядных организациях, которые можно привлечь для реализации инициатив.
Обновлено в 19:00
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации по приготовлению шашлыков
Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян рассказал, как правильно приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп заявил, что в ближайшее время примет Си Цзиньпина в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме.
Обновлено в 17:18
Энергетика
Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа
НОВАТЭК подписал два обязывающих соглашения о вхождении в проект строительства завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» с китайскими CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC, каждая получит по 10%, сообщила российская компания.
Обновлено в 13:55
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Происшествия
10-летняя девочка пострадала в ДТП на пешеходном переходе
Женщина за рулем легкового автомобиля наехала на девочку, переезжавшую зону пешеходного перехода на самокате.
Обновлено в 17:40
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Трубу на улице Димитрова починили
Специалисты заменили 29 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров, не вскрывая асфальтовое покрытие и не перекрывая движение транспорта.
Обновлено в 18:58
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 14:47
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
Ким Чен Ын назвал условия мира на Корейском полуострове
Уважаемый высший руководитель отметил, что США заняли одностороннюю и недружественную позицию на недавнем втором саммите глав КНДР и США, в результате чего ситуация на Корейском полуострове и в регионе сегодня замерла на мёртвой точке и даже дошла до опасной грани, чреватой возвратом к начальной точке, — сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:14
Хоккей
НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе»
Сообщается, что лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено 23 апреля в 15:58
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в затягивании его инаугурации
Избранный президентом Украины комик и шоумен Зеленский заявил, что ЦИК Украины намеренно затягивает официальное объявление результатов выборов.
Обновлено в 12:55
Политика
Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Политика
Выдачу паспортов в Донбассе МИД Украины сравнил с действиями нацистов
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что указ об упрощенном получении паспортов РФ жителям Донбасса напомнил ей действия нацистов во время Второй мировой войны.
Обновлено в 20:04
Политика
Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН
Обновлено в 01:33