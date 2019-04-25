Политика

ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ДонбассаГазета.Ru 17:04

Жители Донбасса, которые переедут на постоянное место жительства в Россию, получат российские пенсии. Руководство ПФР будет руководствоваться соглашением о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ПФР будет платить пенсии только переехавшим в Россию гражданам ЛНР и ДНР

Коммерсантъ12:41

Жители Донбасса не смогут претендовать на российские пенсии после получения гражданства России

Эхо Москвы14:01

Жители Донбасса смогут получать российские пенсии только при переезде в РФ

Интерфакс12:53

В ПФР назвали условие получения пенсий для жителей ЛНР и ДНР

РИА Новости15:21

Пенсионный фонд назвал условие получения российских пенсий жителями Донбасса

Ведомости12:22

Пенсионный фонд разъяснил, получат ли жители Донбасса российские пенсии

URA.Ru10:03

Жители ЛНР и ДНР получат российские пенсии только при переезде в Россию

РБК09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия

В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Энергетика

В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»

Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте

Обновлено в 17:36
Экономика

МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли

Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Общество

Лифт раздора: управляющая компания изложила свой взгляд на историю

Свой взгляд на историю с оплатой лифта, которым большая часть дома не пользуется, изложила глава управляющей компании.
Обновлено в 14:30
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Наука

Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин

Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Общество

Из дома на Петроградке выползла змея

Змею заметили жители Петроградского района Петербурга. Рептилия выползла из щели дома на Большой Посадской улице.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие

Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ

Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Политика

ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Политика

Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка

Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Политика

Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились тостом

Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке завершились тостом.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» в Туле

Обновлено в 15:25
Наука

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес

Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок

На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Политика

Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской

Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Происшествия

Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Политика

Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Музыка

Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами

Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Общество

Люди во всем мире стали печальнее и злее

Люди во всем мире все чаще больше испытывают негативные эмоции - такие, как злость, волнение и грусть, нежели радость и удовольствие, говорится в опросе Gallup, опубликованном в четверг.
Обновлено в 14:56
Общество

Гороскоп на 25 апреля: Оптимизм поможет добиться успеха

Гороскоп на 25 апреля 2019 года уверен: используя креативность, инициативность и оптимизм, можно добиться большого успеха.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

Агент: «„Реалу“ предлагали за Асенсио 180 миллионов»

Обновлено в 18:15
Происшествия

Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной

В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено в 06:38
Транспорт

С 29 апреля на Кубани участок трассы М-4 «Дон» станет платным

Речь идет об участке с 1195-го по 1319-й километр.
Обновлено в 11:38
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено в 12:40
Религия

Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день

26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Политика

Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии

Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное