Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей ДонбассаГазета.Ru 17:04
Жители Донбасса, которые переедут на постоянное место жительства в Россию, получат российские пенсии. Руководство ПФР будет руководствоваться соглашением о гарантиях прав граждан СНГ от 1992 года.
Читать в источнике
Оценить142
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Обновлено в 17:36
Экономика
МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли
Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Общество
Лифт раздора: управляющая компания изложила свой взгляд на историю
Свой взгляд на историю с оплатой лифта, которым большая часть дома не пользуется, изложила глава управляющей компании.
Обновлено в 14:30
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Из дома на Петроградке выползла змея
Змею заметили жители Петроградского района Петербурга. Рептилия выползла из щели дома на Большой Посадской улице.
Обновлено в 15:54
Армия и оружие
Самая длинная подлодка в мире: «Белгород» впечатлил западные СМИ
Западные СМИ эмоционально отреагировали на спуск на воду новейшей российской атомной подлодки "Белгород".
Обновлено в 02:27
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Политика
Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон, который обеспечивает исключительные права для украинского языка как государственного.
Обновлено в 15:59
Политика
Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились тостом
Переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке завершились тостом.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Спартак» разгромно проиграл «Арсеналу» в Туле
Обновлено в 15:25
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Шоу-бизнес
Вдову Иосифа Кобзона осудили за посещение вечеринок
На днях вдову Иосифа Кобзона Нелли видели на красной дорожке ММКФ. 68-летняя женщина заметно похорошела.
Обновлено в 10:00
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Жертв терактов на Шри-Ланке оказалось на 100 меньше
Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке оказалось меньше, чем сообщалось ранее.
Обновлено в 12:44
Политика
Путин объяснил раздачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин не собирался провоцировать Киев, когда подписывал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 09:04
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
София Каштанова потеряла близкого друга: «Это похоже на кошмарный сон»
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поделилась своей болью.
Обновлено в 08:30
Общество
Люди во всем мире стали печальнее и злее
Люди во всем мире все чаще больше испытывают негативные эмоции - такие, как злость, волнение и грусть, нежели радость и удовольствие, говорится в опросе Gallup, опубликованном в четверг.
Обновлено в 14:56
Общество
Гороскоп на 25 апреля: Оптимизм поможет добиться успеха
Гороскоп на 25 апреля 2019 года уверен: используя креативность, инициативность и оптимизм, можно добиться большого успеха.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Агент: «„Реалу“ предлагали за Асенсио 180 миллионов»
Обновлено в 18:15
Происшествия
Суд в Вашингтоне сегодня огласит приговор россиянке Марии Бутиной
В пятницу обвинение попросило суд приговорить Бутину к полутора годам лишения свободы. Россиянка находится в заключении уже 9 месяцев.
Обновлено в 18:08
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено в 06:38
Транспорт
С 29 апреля на Кубани участок трассы М-4 «Дон» станет платным
Речь идет об участке с 1195-го по 1319-й километр.
Обновлено в 11:38
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 12:40
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Политика
Небензя пообещал обучить немецкого коллегу азам российской дипломатии
Постпреды России и Германии при ООН Василий Небензя и Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности по Украине обменялись взглядами на методы обучения в МГИМО.
Обновлено в 18:17