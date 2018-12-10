Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на 1 июля этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об этом рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде России (ПФР).

с чего всё началось

В Пенсионном фонде России (ПФР) назвали регионы с самыми большими и маленькими пенсиями. Об этом сообщает "Российская газета". Самая высокая пенсия в стране выплачивается на Чукотке - на 1 июля средний размер выплат составлял 25 тыс. 173 руб.

Названы регионы России с самой большой пенсией

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