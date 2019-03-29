Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексацииРИА Новости 07:49
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля. Так, средний размер социальной пенсии вырастет до 9266 рублей. Эту выплату получают около 3,2 миллиона пенсионеров.
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Общество
Медведев поручил обдумать упрощение режима самозанятых для таксистов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову проработать вопрос о том, чтобы самозанятые таксисты смогли получать разрешения на автомобили без открытия ИП.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне
В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна.
Обновлено в 12:32
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Истребители Британии подняли на перехват бомбардировщиков России
Два истребителя ВВС Великобритании вылетели с авиабазы в Шотландии для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95.
Обновлено в 12:20
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Авто
Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей
Компания Isuzu снизила стоимость своего полноприводного пикапа D-Max на российском рынке на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12
Политика
Украина перед выборами: Зеленский лидирует в опросах
За второе место борются лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, у нее 16%, и действующий президент страны Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать 15,3%.
Обновлено 27 марта в 07:53
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Обновлено в 10:58
Общество
Мигрантам запретили работать в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2019 году брать на работу иностранцев с патентами.
Обновлено вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Экономика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Политика
Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Энергетика
Котировки нефти движутся вверх, но «осторожно»
Санкции США в отношении экспортеров нефти и членов ОПЕК Ирана и Венесуэлы оказали достойную поддержку глобальному нефтяному рынку.
Обновлено в 05:20
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Общество
Ксения Собчак опубликовала «Программу перемен для Санкт-Петербурга»
Телеведущая и член федерального политсовета «Гражданской инициативы» (переименовывается в Партию перемен) Ксения Собчак опубликовала в своем блоге на «Эхе Москвы» «Программу перемен для Санкт-Петербурга».
Обновлено в 12:37
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16