Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексацииRT на русском 09:56
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
Читать в источнике
Оценить261
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 апреля социальные пенсии челябинцев проиндексируют на 2 процента
Челябинский обзор27 марта в 10:27
С 1 апреля проиндексируют социальные и государственные пенсии южноуральцев
Провинция.ру27 марта в 05:42
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 09:07
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика
В Кремле внимательно следят за протестами в Ингушетии — Песков
В Кремле внимательно следят за протестными акциями в Ингушетии. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что начальник столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после смертельного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Тарасов скупил для Костенко цветочный магазин
Судя по кадру, Тарасов ради жены скупил весь цветочный магазин.
Обновлено в 10:57
Политика
Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
Не ждали: военные США решили заменить «Апач» новым сверхскоростным вертолетом
Обновлено вчера в 08:53
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
США подготовили новые санкции против России
США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Общество
В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов
"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено в 10:33
Здоровье
Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена
Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.
Обновлено в 07:57
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Космос
Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна
Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95
Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Спорт
Павел Ростовцев: «Спортсмены, которые готовились по планам Хованцева, абсолютно ничего не показали»
Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги международного сезона для российской команды.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои
"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Политика
Деньги Грудинина привели к расколу внутри КПРФ
Внутри КПРФ идет борьба не только за освободившийся мандат депутата Госдумы после смерти Жореса Алферова, но и столкновения внутренних группировок за пост председателя партии.
Обновлено в 10:22
Игры
Медведев раскритиковал иностранные исторические видеоигры
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг критике исторические компьютерные игры иностранного производства.
Обновлено в 08:29
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек
СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Футбол
Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексе
Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено вчера в 20:05