Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексацииRT на русском 09:56

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля. В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
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С 1 апреля социальные пенсии челябинцев проиндексируют на 2 процента

Челябинский обзор27 марта в 10:27

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Говорит Москва11:21

Пенсии россиян вырастут после индексации 1 апреля

Известия09:16

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

РИА Новости07:49

Назван размер пенсии после апрельского повышения

URA.Ru08:43

С 1 апреля проиндексируют социальные и государственные пенсии южноуральцев

Провинция.ру27 марта в 05:42

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля: кто их получит

Каспий.Инфо27 марта в 00:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Футбол

«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов

По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Подростков, осквернивших Вечный огонь на Кубани, поставят на учет

Обновлено в 10:53
Финансы

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику

Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Футбол

Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)

Обновлено в 09:07
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Политика

В Кремле внимательно следят за протестами в Ингушетии — Песков

В Кремле внимательно следят за протестными акциями в Ингушетии. Об этом 29 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайке

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что начальник столичной ГИБДД и ряд офицеров понесли наказания после смертельного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Тарасов скупил для Костенко цветочный магазин

Судя по кадру, Тарасов ради жены скупил весь цветочный магазин.
Обновлено в 10:57
Политика

Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Не ждали: военные США решили заменить «Апач» новым сверхскоростным вертолетом

Обновлено вчера в 08:53
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика

США подготовили новые санкции против России

США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Общество

В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов

"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено в 10:33
Здоровье

Врачи восстановили диафрагму с помощью полипропилена

Пациент обратился к врачам с диафрагмальной грыжей Бохдалека, не позволявшей ему нормально дышать и даже наклониться, чтобы завязать шнурки.
Обновлено в 07:57
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:53
Космос

Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна

Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95

Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Спорт

Павел Ростовцев: «Спортсмены, которые готовились по планам Хованцева, абсолютно ничего не показали»

Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги международного сезона для российской команды.
Обновлено в 09:48
Экономика

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Обновлено в 05:30
Происшествия

Невестку Юрия Дудя приговорили к штрафу за побои

"Суд признал ее виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях (Побои)", - сказала Первовласенко.
Обновлено в 09:35
Политика

Деньги Грудинина привели к расколу внутри КПРФ

Внутри КПРФ идет борьба не только за освободившийся мандат депутата Госдумы после смерти Жореса Алферова, но и столкновения внутренних группировок за пост председателя партии.
Обновлено в 10:22
Игры

Медведев раскритиковал иностранные исторические видеоигры

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подверг критике исторические компьютерные игры иностранного производства.
Обновлено в 08:29
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек

СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Общество

Казанские учителя поддержали флешмоб в поддержку педагога из Барнаула

Обновлено в 01:26
Футбол

Защитник «Барселоны» шуткой про «Реал» ответил на вопрос о сексе

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике принял участие в юмористическом шоу La Resistencia, где ответил на вопросы о сексе и деньгах.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
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