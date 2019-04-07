Общество

ПФР напомнил о способах узнать полный размер пенсииКоммерсантъ 04:12

Человек может двумя способами узнать, какой будет его пенсия после увольнения. Первый — в личном кабинете на сайте ПФР, в котором отражается и размер пенсии в настоящий момент, и выплата с учетом индексации. Второй — получить эту же информацию в любом отделении ПФР.
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В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Газета.Ru05:49

ПФР напомнил о способах узнать полный размер пенсии

Коммерсантъ04:12

В Пенсионном фонде напомнили о двух способах узнать размер пенсий

Говорит Москва04:51

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

RT на русском02:49

ПФР рассказал о способах узнать полный размер пенсии

РИА Новости02:10

ПФР напомнил два способа узнать полный размер пенсии

РБК03:04

В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

Российская газетавчера в 23:00
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