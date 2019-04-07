Общество
ПФР напомнил о способах узнать полный размер пенсииКоммерсантъ 04:12
Человек может двумя способами узнать, какой будет его пенсия после увольнения. Первый — в личном кабинете на сайте ПФР, в котором отражается и размер пенсии в настоящий момент, и выплата с учетом индексации. Второй — получить эту же информацию в любом отделении ПФР.
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ЦОДД предупредил о серьезных осложнениях на дорогах юго-востока Москвы
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о методах воспитания младшего сына
В лице своего шестилетнего Саши Евгений Плющенко и Яна Рудковская растят новую смену для Олимпиады.
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Актеры фильма «Мстители» приняли участие в акции в поддержку тяжелобольных детей
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Происшествия
Небольшое судно обрушило мост в Бразилии
Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
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Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.
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Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
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Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4
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С 7 апреля российские автошколы и ГИБДД обязаны будут согласовывать между собой обучающие программы.
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Армия и оружие
В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ
В Донецке сорвали провокацию украинских силовиков, сообщил журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
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В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
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