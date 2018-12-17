Общество

ПФР напомнил о новых льготах для россиян
ФАН
вчера в 21:23

Как пишет «Российская газета», с 1 января будущего года ПФР начнет работу по новому направлению, которое связанно с обеспечением льготами людей возраста, который начинается за пять лет до выхода на пенсию.
ФАНвчера в 21:23
с чего всё началось

Пенсионный фонд напомнил о новых льготах для россиян

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начнет работу по новому направлению, связанному с обеспечением льготами людей предпенсионного возраста. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде.
Российская газетавчера в 19:15

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