Общество
ПФР намерен сократить несколько тысяч сотрудниковГазета.Ru 12:31
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников.
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Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий. У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек.
— Антон Дроздов, экономистКоммерсантъ 10:36
с чего всё началось
О реакции россиян на пенсионную реформу "Это всегда чувствительный вопрос.РБК08:44
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Происшествия
Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево
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Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено в 17:56
Космос
Япония запустила в космос ракету с семью спутниками
Япония запустила ракету «Эпсилон-4», на борту которой находились семь спутников.
Обновлено в 21:27
Происшествия
Число жертв теракта в Колумбии увеличилось до десяти
Обновлено в 18:13
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске
Обновлено в 19:41
Космос
«Роскосмос» допустил прекращение работы аппарата «Спектр-Р»
Специалисты «Роскосмоса» намерены продолжить попытки восстановить связь с космическим аппаратом «Спектр-Р».
Обновлено в 22:25
Космос
Российские ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 20:04
Технологии
В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект
Двигатели ракеты "Ангара" РД-191 могут при старте разрушить ее, меры борьбы с этой проблемой не всегда срабатывают, заявили в НПО "Энергомаш" - производителе двигателей.
Обновлено в 21:06
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Авто
Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей
В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.
Обновлено в 11:40
Общество
Антрополог рассказал, как в будущем изменится стопа человека
Стопа человека плохо приспособлена к прямохождению, ее формирование не закончено, и в будущем она будет похожа на слоновью, рассказал в интервью РИА Новости доцент кафедры антропологии биологического факультета Московского университета кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.
Обновлено в 21:20
Космос
В России разрабатывают корабль для космических туристов
Многоразовый суборбитальный корабль для космических туристов разрабатывают в МГТУ имени Баумана.
Обновлено в 21:25
Наука
Ученые оживили ящерицу, которой 290 миллионов лет
Ученым удалось «воскресить» ящерицу, обитавшую на Земле приблизительно 300 миллионов лет назад.
Обновлено в 05:00
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено вчера в 23:44
Интернет
В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик
В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.
Обновлено в 03:56
Авто
Toyota представила в России спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на новую спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado – Style.
Обновлено в 10:59
Общество
Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена
91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.
Обновлено в 11:57
Авто
С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили
Как отмечается, большинство автомобильных компаний переписали цены на свои автомобили после 1 января и только шесть марок изменили ценник в декабре.
Обновлено в 04:06
Энергетика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Обновлено в 13:09
Общество
Mastercard взяла под контроль платные подписки
Mastercard обязала продавцов платных сервисов перед каждым продлением отправлять клиенту по электронной почте или SMS данные о дате транзакции, сумму платежа и название компании.
Обновлено в 08:44
Космос
Китайский аппарат «Чанъэ-4» завершил биологический эксперимент на Луне
Обновлено в 21:01
Происшествия
Tesla отзовет 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания Tesla отзовет более 14 тысяч электромобилей, проданных в Китае.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП
Обновлено в 14:26
Наука
Кассовые чеки оказались смертельно опасными
Ученые Гранадского университета в Испании выяснили, что подавляющее большинство кассовых чеков, изготовленных из термальной бумаги, в Испании и Бразилии и половина чеков во Франции содержит бисфенол А. Сходство бисфенола с женским половым гормоном эстрогеном является причиной расстройств репродуктивной системы и ряда онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:39
Космос
Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии
Оборудование на функционально-грузовом блоке "Заря" МКС, запущенном в ноябре 1998 года, работает за пределами гарантийных сроков, в наиболее критичном состоянии находится система телеметрического контроля.
Обновлено в 21:37
Гаджеты
Новые iPad появятся в продаже в первой половине 2019 года
Дизайн новых iPad остается неизвестным. Напомним, что iPad Mini в последний раз обновили в 2015 году.
Обновлено в 09:33
Политика
В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток
Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.
Обновлено в 19:49
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Замглавы Хакасии заявила, что не получала 500 тысяч рублей премии
Замглавы Хакасии Юлия Исмагилова заявила, что не получала полумиллионной премии и пообещала ежемесячно публиковать свою зарплатную ведомость.
Обновлено в 21:50
Происшествия
Пожар в гаражах на северо-востоке Москвы потушен
Ранее пресс-служба столичного МЧС сообщала о пожаре по адресу: Полярный проезд, дом 41, строение 6 в одноэтажных металлических гаражах.
Обновлено в 09:10