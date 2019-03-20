ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в маеРИА Новости 04:28

Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.

Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. То есть реализовывать инициативу будут еще до корректировки федерального бюджета.

Технологии «Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах Работать с партнерами компания планирует по модели CPA (cost per action — оплата за действие), предполагающей фактическое совершение покупки в реальном магазине с оплатой онлайн или на кассе.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград» Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Путешествия Названы самые популярные среди российских туристов страны Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран, которые были наиболее популярны среди российских туристов в прошлом году.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Экономика ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.

Экономика Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано» По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.

Политика Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.

Транспорт Собянин рассказал о ходе строительства станции метро «Стромынка» Сергей Собянин побывал на строящейся станции БКЛ "Стромынка", которая появится рядом с парком "Сокольники".

Происшествия В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Политика Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.

Армия и оружие Минобороны показало видео полета Шойгу над Сирией "Во время перелета министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Cу-35С c авиабазы Хмеймим", - отмечается в подписи к видео.

Экономика Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.

Экономика Росимуществу передадут пакет акций Еврофинанс Моснарбанка весной Принадлежащий ВТБ и Газпромбанку пакет акций Еврофинанс Моснарбанка передадут Росимуществу весной.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Авто Компания Volvo начнет продавать электрокары в России Шведская компания Volvo объявила о намерении начать продажи своего первого электрокара, который официально представят публике на ближайшем автосалоне в текущем году.

Общество Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Энергетика Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.

Футбол РФС снял с «Тюмени» шесть очков за неисполнение решения CAS Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение снять с "Тюмени" шесть очков в первенстве ФНЛ-2018/19 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по выплате долгов футболистам, сообщил журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Общество В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров «Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.

Происшествия В Челябинске на кладбище расстреляли двоих мужчин В Челябинске двое мужчин стали жертвами вооруженной разборки на Успенском кладбище.