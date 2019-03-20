Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в маеРИА Новости 04:28
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. То есть реализовывать инициативу будут еще до корректировки федерального бюджета.
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Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.
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