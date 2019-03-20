Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в маеРИА Новости 04:28
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. То есть реализовывать инициативу будут еще до корректировки федерального бюджета.
Читать в источнике
Оценить53
Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минтруде заявили, что каждый третий регион занижает прожиточный минимум пенсионеров
Интерфаксвчера в 09:14
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне
Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Общество
Извинения учителя за голосование за Путина вызвали резонанс
Учитель физики школы № 5 в городе Камышлове Свердловской области Александр Конев заявил, что у него возникли проблемы в образовательном учреждении после его извинений на митинге за то, что он голосовал за президента России Владимира Путина.
Обновлено в 05:07
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Общество
Детям учителей предложили поступать в первый класс без очереди
«Законопроектом предлагается предоставить детям педагогических работников первоочередное право быть принятыми на обучение по образовательным программам начального общего образования в образовательные организации, в которых работают их родители», — говорится в пояснительной записке к инициативе, опубликованной в электронной базе Госдумы.
Обновлено в 09:09
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Девочку-маугли выписали из больницы
Обновлено в 10:15
Спорт
Тарасова о короткой программе Медведевой: любят Женьку и будут любить
Российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой во время короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 07:54
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Политика
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу.
Обновлено в 02:04
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Культура
Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь
Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.
Обновлено в 08:50
Единоборства
Чемпион UFC провалил допинг-тест
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:24
Игры
Google представил облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Происшествия
В Югре приговорили к 7,5 года колонии оправданного ранее экс-военкома
В мае 2018 года Югорский районный суд признал его невиновным и вынес оправдательный приговор "в связи с отсутствием в действиях экс-военкома состава преступления".
Обновлено в 09:15
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Спорт
Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях
В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
Обновлено в 08:55
Политика
Глава МИД Китая прокомментировал уход Назарбаева с поста президента
Представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил об уважительном отношении к решению экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева покинуть свой пост.
Обновлено в 05:19
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено вчера в 21:38