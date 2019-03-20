ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в маеПолитика Сегодня 04:43

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

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