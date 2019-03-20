Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в маеПолитика Сегодня 04:43

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Читать в источнике
Максим Топилин
Это означает, что с 2020 года при формировании бюджета, как раз в бюджетном процессе 2020 года мы сможем окончательно эту проблему решить за счет решений таких, административных я бы сказал.
— Максим ТопилинПолитика Сегодня вчера в 10:05

Подробнее о событии

В Минтруде заявили, что каждый третий регион занижает прожиточный минимум пенсионеров

Интерфаксвчера в 09:14

Топилин пояснил порядок учёта северных надбавок при вычислении МРОТ

REGNUM05:34

Топилин рассказал, когда ПФР начнет выплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума

ФАН07:50

Стало известно, когда россиянам начнут выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума

БИЗНЕС Online06:50

Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае

ТАССвчера в 10:08

Регионы больше не смогут занизить прожиточный минимум пенсионера

Парламентская газета10:18

В России могут начать доплачивать к пенсиям сверх прожиточного минимума в мае

Реальное время04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Происшествия

В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды

Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Украинские летчики провели полеты боевой авиации над Азовским морем

Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

У семьи Юлии Началовой не осталось денег

Обновлено в 11:07
Общество

В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

Обновлено в 05:53
Авто

BMW представит 2-Series Gran Coupe в ноябре

Компания BMW представит новую модель 2-Series Gran Coupe в ноябре 2019 года, сообщает немецкий автопроизводитель.
Обновлено в 07:32
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено в 14:28
Технологии

Приложение «Безопасный Санкт-Петербург» скачали 20 тысяч раз

В комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга отметили, что лучше всего использовать приложение по назначению как можно скорее, так как архив хранится не более двух недель.
Обновлено в 14:05
Общество

Медведев подписал распоряжение о повышении зарплаты бюджетникам

Заработная плата бюджетников увеличится на 4,3%, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев, 19 марта сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 22:59
Спорт

Елена Аникина избрана на пост президента Федерации бобслея России

Аникина стала исполняющей обязанности главы федерации 22 января после ухода с поста президента Александра Зубкова, ранее дисквалифицированного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Обновлено в 09:11
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Здоровье

В Татарстане сократилось число больных алкоголизмом и наркоманией

За 2018 год было «накрыто» 20 наркопритонов, а с начала текущего года сотрудниками правоохранительных органов удалось прекратить деятельность еще пяти, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану Кирилл Жданов.
Обновлено в 12:11
Музыка

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре группы Ленинград

Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

В Ялте ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 12:29
Футбол

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) запретил самарскому клубу "Крылья Советов" регистрировать новых футболистов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Винника до 28 марта

Греческий суд объявил перерыв в рассмотрении иска об освобождении из-под стражи россиянина Александра Винника.
Обновлено в 14:42
Наука

На здоровье сердца и сосудов влияют изменения в микрофлоре кишечника

Обновлено в 05:16
Хоккей

«Авангард» одержал третью победу в серии с «Барысом», у Чудинова дубль

Обновлено в 15:18
Наука

Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации

Обновлено в 14:00
Происшествия

В Италии водитель поджёг автобус с детьми

Обновлено в 12:51
Политика

ЦИК Украины отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, международным наблюдателем на выборах президента Украины не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта — на Украине таким государством считают Россию.
Обновлено в 13:04
Игры

Konami анонсировала юбилейные сборники Castlevania и Contra

Обновлено в 04:32
Политика

Радован Караджич получил пожизненное

Обновлено в 12:49
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Вертолёты Ми-28НМ получат УР «изделие 305»

ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет о том, что «Ночной охотник» получит до восьми новых управляемых ракет (УР).
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Политика

Главой Калмыкии стал чемпион мира по кикбоксингу Хасиков

Обновлено в 05:23
Наука

Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии

Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено в 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное