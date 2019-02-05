Энергетика
PDVSA за год в два раза снизила долг перед «Роснефтью»Ведомости вчера в 08:16
Долг венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA перед «Роснефтью» на конец 2018 г. составляет $2,3 млрд, следует из презентации российской компании. Общая сумма, которую «Роснефть» предоставила PDVSA в 2014–2017 гг. составила $6,5 млрд, из которых $800 млн – проценты.
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с чего всё началось
Долг PDVSA перед «Роснефтью» за 2018 год снизился вдвое — с $4,6 млрд до $2,3 млрд, говорится в презентации российской компании к отчетности по МСФО.РБКвчера в 07:31
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Политика
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Космос
Ученый рассказал, когда запущенная в космос Tesla приблизится к Земле
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Чтобы попасть на российский рынок, производители обязаны будут устанавливать на свои устройства российское ПО и обеспечить возможность полной удаляемости иностранных предустановленных программ, если они не влияют на функционирование оборудования.
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Обновлено вчера в 11:03
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Суд назначил новую экспертизу деятельности «Седьмой студии»
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