Энергетика
PDVSA запретит танкерам с нефтью покидать Венесуэлу без предоплатыРБК вчера в 19:41
Венесуэльская государственная нефтегазовая компания PDVSA не разрешит танкерам с нефтью покинуть порты страны без предварительной оплаты. Об этом сообщил министр нефти и глава PDVSA Мануэль Кеведо.
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PDVSA вводит запрет на выход танкеров с нефтью без предоплаты
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