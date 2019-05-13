Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрдТАСС 11:37
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.
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Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
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В Казани подросток с пистолетом взял учеников в заложники
В Казани школьник с пистолетом попытался взять в заложники учеников и учителя. Инцидент произошел в гимназии № 7.
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СМИ сообщают о стрельбе на акциях протеста в Судане
Обновлено в 17:15
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Наоми Кэмпбелл удивила поклонников фото с младенцем на руках
На руках модель держит младенца. При этом снимок был опубликован в День матери.
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Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено в 20:11
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
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Группа археологов обнаружила следы пяти психоактивных соединений в кожаной сумке боливийского шамана, проживавшего в пещере Куэва-дель-Чилено в XI веке.
Обновлено в 05:10
Общество
«Тойота Мотор» вмешалась в ситуацию с обманутыми клиентами «СЛК-Моторс Барнаул»
Компания «Тойота Мотор» вошла в состав кредиторов дела о банкротстве компании «СЛК-Моторс Барнаул».
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Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
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Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины
Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»
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Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
На видео, среди прочего, один из людей в форме стоит на лестничной клетке и целится из арбалета в мужчину, на голову которого другой офицер ставит яблоко.
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Диетолог рассказала, можно ли пить кофе летом
Ученые выяснили, что для поддержания тонуса организма достаточно употреблять до пяти чашек кофе в день.
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Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
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