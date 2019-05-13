PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрдТАСС 11:37

Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрд

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