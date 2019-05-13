Экономика
PDVSA в I квартале снизила долг перед «Роснефтью» до $1,8 млрдТАСС вчера в 11:37
Венесуэльская PDVSA в I квартале снизила долг перед "Роснефтью" до $1,8 млрд, погашение задолженности осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.
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«Роснефть» намерена снизить чистый долг во II квартале на $2-3 млрд
Rambler News Serviceвчера в 11:56
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Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса
Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Казани эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании самолета
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Названы регионы с самым высоким запросом на замену губернаторов
Судя по этим данным, Дмитрий Овсянников, Игорь Орлов, Сергей Гапликов и Юнус-Бек Евкуров стали лидерами антирейтингов по наибольшему запросу населения на смену губернаторов и по наименьшему уровню доверия к ним.
Обновлено вчера в 05:29
Космос
Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое
Суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза и стоит сейчас свыше 30 тыс. рублей, сообщил во вторник ТАСС директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.
Обновлено в 02:11
Кино
Составлен список лучших злодеев из популярных сериалов
Обновлено в 02:00
Происшествия
Целью диверсии в водах ОАЭ стали два саудовских нефтяных танкера
Обновлено вчера в 00:39
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Футзальный арбитр умер во время матча в Бразилии
44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами "Сао-Карлос" и "Таубате".
Обновлено вчера в 15:05
Гаджеты
В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость
Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Религия
Куйвашев пригласил сторонников возведения храма в Екатеринбурге и протестующих на разговор
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил сторонников строительства храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга и протестующих на разговор для выработки компромисса.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено вчера в 16:20
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
Обновлено в 00:41
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС
"Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры, которым назначены минимальные пенсии, начали получать доплаты, установленные изменениями в федеральный закон "О государственной социальной помощи" и федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Бурятские тюремщики целились из арбалета в людей и пели о своей работе
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Россияне не верят в рост зарплаты при повышении качества работы
68% респондентов заявили, что их зарплата не зависит от качества работы. 85% россиян признались при этом, что им нравится их работа.
Обновлено 12 мая в 23:59
Экономика
Чистая прибыль «Русала» по МСФО в I квартале сократилась на 49,8%
Чистая прибыль в I квартале сократилась на 49,8%, до $273 млн, сообщается в финансовом отчете компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже (HKEx).
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Обновлено вчера в 02:26
Общество
Прокурор обнаружил нарушения в работе департамента Глацких
В документе говорится о многочисленных нарушениях законодательства в работе областного департамента молодежной политики, которым руководила скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких, и фонда «Золотое сечение».
Обновлено вчера в 13:19
Политика
После чего жители ДНР и ЛНР смогут получать российские пенсии
Министр труда России Максим Топилин заявил, что жители ДНР и ЛНР смогут получать российскую пенсию после оформления гражданства РФ при условии, что они будут зарегистрированы на территории России.
Обновлено вчера в 08:26
Кино
Россияне выбрали любимых героев «Игры престолов»
В сериале «Игра престолов» россиянам больше всего нравятся такие персонажи, как Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.
Обновлено в 02:38
Наука
Ежедневный прием аспирина может стать причиной кровоизлияния в мозг
Согласно новому исследованию американских ученых низкая доза аспирина, ежедневно принимаемая для профилактики сердечных заболеваний и инсульта, связана с повышенным риском кровоизлияния в мозг у людей без истории подобных состояний.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48