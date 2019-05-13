Энергетика
PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млнРБК 11:18
«Роснефть» кредитовала PDVSA в счет будущих поставок нефтепродуктов. По итогам 2018 года венесуэльская компания уже сократила свой долг перед российской в два раза — с $4,6 млрд до $2,3 млрд. По условиям соглашения PDVSA гасит свой долг поставками нефти.
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Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.
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Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
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Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
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Обновлено в 06:59
Политика
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Обновлено в 00:58
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Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Кино
Вышел тизер финальной серии «Игры престолов»
В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».
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Собянин отметил схожесть Москвы и Токио
Проблемы Москвы и Токио достаточно схожи, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на заседании совета губернаторов России и Японии 13 мая.
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