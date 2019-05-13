Энергетика

PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млнРБК 11:18

«Роснефть» кредитовала PDVSA в счет будущих поставок нефтепродуктов. По итогам 2018 года венесуэльская компания уже сократила свой долг перед российской в два раза — с $4,6 млрд до $2,3 млрд. По условиям соглашения PDVSA гасит свой долг поставками нефти.
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Венесуэла за I квартал сократила долг перед «Роснефтью» с $2,3 млрд до $1,8 млрд

ПРАЙМ11:03

Венесуэла сократила долг перед Роснефтью

Взгляд.ру10:53

PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн

РБК11:18

PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на 22% — до $1,8 млрд

Rambler News Service10:44

РОСНЕФТЬ: PDVSA СОКРАТИЛА ОСНОВНОЙ ДОЛГ ПЕРЕД РОСНЕФТЬЮ В I КВ 19Г ДО $1,8 МЛРД (НА КОНЕЦ IV КВ 18Г ДОЛГ - $2,3 МЛРД)

Financial One10:35
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