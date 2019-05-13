PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млнРБК 11:18

«Роснефть» кредитовала PDVSA в счет будущих поставок нефтепродуктов. По итогам 2018 года венесуэльская компания уже сократила свой долг перед российской в два раза — с $4,6 млрд до $2,3 млрд. По условиям соглашения PDVSA гасит свой долг поставками нефти.

PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн

Политика Сердюков возглавил совет директоров ОАК Директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех", экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), следует из сообщения компании.

Политика Бывший замминистра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией Бывшего замминистра финансов Китая Чжан Шаочуня приговорили к 15 годам тюрьмы, конфискации имущества и штрафу в 6 млн юаней ($882 тыс.).

Общество Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.

Политика Климкин поставил ЕС ультиматум из-за антироссийских санкций Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Кино Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.

Происшествия СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.

Экономика Правительство расширило список товаров для маркировки Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары.

Армия и оружие Путин допустил увеличение заказа на Ту-160 Российские военные могут увеличить заказ на стратегические бомбардировщики Ту-160, модернизированную версию которого сейчас делают в Казани.

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Армия и оружие Определен источник финансирования стены Трампа В марте стало известно, что Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Происшествия В Москве бронемашина столкнулась с Opel На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.

Общество Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи «Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко Телеканал «Звезда» выпустил на своем сайте официальное опровержение публикации от 12 мая, где был размещен комментарий оперной певицы Елены Образцовой, которая умерла четыре года назад.

ЖКХ В столице началось сезонное отключение горячей воды Сегодня в столице началось сезонное отключение горячей воды.

Общество Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов «Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.

Хоккей «Барыс» подписал контракт с защитником Метальниковым С игроком сборной Казахстана подписан двусторонний контракт на два сезона. Минувший сезон Метальников провел в карагандинской «Сарыарки».

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Политика Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.

Происшествия Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.

Кино Вышел тизер финальной серии «Игры престолов» В сети появился тизер шестого эпизода финального сезона «Игры престолов».

Футбол Федун может назначить Цорна спортивным директором «Спартака» Комментатор Нобель Арустамян заявил о возможном назначении Томаса Цорна на пост спортивного директора «Спартака».