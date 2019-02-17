Экономика
PDVSA опровергла сообщения СМИ о заморозке счетов в ГазпромбанкеRT на русском 17:54
Венесуэльская нефтяная государственная компания PDVSA опровергла сообщения СМИ о заморозке счетов в Газпромбанке. «PDVSA опровергает вредоносную информацию, предназначенную для того, чтобы запутать венесуэльский народ», — говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге компании в Twitter.
Читать в источнике
Оценить336
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 18:41
Политика
В посольстве России в Британии обеспокоены судьбой Скрипалей
Посольство России в Лондоне выражает обеспокоенность судьбой граждан РФ, находящихся во власти британских спецслужб.
Обновлено в 18:19
Спорт
Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете
Обновлено в 17:18
Общество
Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни
Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Общество
Москвичей предупредили о заморозках
Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Происшествия
Военный суд в Москве начнет слушания по делу банды Гагиева
Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу главаря банды Аслана Гагиева и еще 11 ее участников, на счету которых более 60 убийств.
Обновлено в 16:22
Политика
Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры
«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Политика
Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за скандала с Нетаньяху
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался ехать в Иерусалим после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "сотрудничестве" поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Общество
Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился
Осенью 2017 года сообщалось, что Винера приговорили к 21 месяцу тюрьмы и штрафу в размере $10 тыс. за отправку интимных фото 15-летней девушке.
Обновлено в 17:46
Экономика
Российским авиакомпаниям грозят убытки из-за промедления правительства
Речь идет о создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов.
Обновлено в 18:04
Политика
В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП
«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
Общество
Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ
По словам собеседника, "совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса".
Обновлено в 17:19
Здоровье
Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе
Обновлено в 17:19
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
Боевой опыт в Сирии получили около 60% военнослужащих военной полиции
Около 60% военнослужащих военной полиции получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.
Обновлено в 18:10
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Обновлено в 12:09
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Политика
Орешкин заявил, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева
Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире «Россия 1» пообещал повесить портрет экс-министра Алексея Улюкаева в новом здании министерства.
Обновлено в 10:50
Политика
Германия откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit
Как пишет The Financial Times со ссылкой на текст официального уведомления, в Германии сомневаются, сможет ли Великобритания поддерживать сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности на текущем уровне после того, как покинет объединение.
Обновлено в 17:10
Общество
Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Хоккей
Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник
Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Общество
Мавзолей Ленина закрывается на профилактику
Обновлено в 16:12
Экономика
Baring Vostok: фигурирующие в деле Калви компании ему лично не подконтрольны
Baring Vostok отмечает, что информация, распространенная стороной обвинения, «не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно возможностей и полномочий» господина Калви.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил стих избивавшему жену Башарову
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, посвящённое разводу актёра Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой.
Обновлено в 05:22
Политика
В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража
Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Политика
Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине
Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49