PDVSA не намерена нарушать работу с партнерами из-за санкций СШАТАСС 17:31

Венесуэльская нефтедобывающая компания PDVSA нацелена на полноценную реализацию контрактов со своими партнерами, несмотря на ограничительные меры со стороны США. Об этом во вторник заявил глава PDVSA Мануэль Кеведо, выступая на венесуэльском государственном телевидении.

PDVSA не намерена нарушать работу с партнерами из-за санкций США

Космос Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Происшествия В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.

Политика Британский парламент отказался переносить сроки Brexit Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.

Авто Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.

Происшествия Самолет врезался в телескопический трап в Шереметьево Самолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в московском аэропорту Шереметьево.

Футбол «Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер» Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 3-го тура «Кубка Матч Премьер» и стал победителем предсезонного турнира.

Происшествия Суд арестовал похитителя картины Куинджи Денис Чуприков арестован до 27 марта 2019 года. Мужчина обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 164 УК России.

Происшествия В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Политика WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

Экономика Беглый олигарх Сергей Пугачев избежал во Франции конфискации имущества Французский суд города Ницца принял решение о несоответствии национальным судебным процедурам запроса России на конфискацию имущества бывшего владельца "Межпромбанка" Сергея Пугачева.

Общество В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений В пресс-службе ведомства отметили, что разработка этих изменений в закон предусмотрена Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.

Экономика Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».

Армия и оружие США начали производство новых ядерных боеголовок В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2.

Футбол Головин забил первый гол за «Монако» Российский полузащитник Александр Головин забил свой первый гол за футбольный клуб "Монако", отличившись в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Генгамом".

Происшествия Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.

Интернет В работе Gmail произошел сбой по всему миру Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.

Транспорт Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин Зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.

Политика В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Происшествия Три человека погибли при крушении медицинского вертолета в США Вертолет службы скорой медицинской помощи потерпел крушение в США. На борту находились трое членов экипажа, все они погибли, сообщает ABC.

Политика Настя Рыбка рассказала CNN, что ей запретили говорить о Дерипаске Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что "российские агенты" запретили ей отвечать на любые вопросы про бизнесмена Олега Дерипаску.

Космос Российские вулканы оказались угрозой для Земли Считалось, что вулканы, располагающиеся в южных широтах, оказывают более сильное влияние на воздушную оболочку Земли, поскольку в условиях теплого климата сера дольше удаляется из стратосферы.

Авто Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор Хэтчбек Nissan Micra, собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.

Экономика «Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.