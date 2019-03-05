ПЦУ начала передачу зарубежных приходов КонстантинополюГазета.Ru 21:12

с чего всё началось

"Новая украинская церковь" начала процесс передачи зарубежных приходов Константинопольскому патриархату, передает РИА "Новости". Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний Думенко. По его словам, многие приходы "новой церкви" Украины самостоятельно изъявили желание подчиняться Константинополю.

Общество В Роспотребнадзоре дали советы, как выбрать цветы к 8 марта Роспотребнадзор в преддверии Международного женского дня посоветовал россиянам выбирать цветы с полураскрытыми бутонами, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Отец Децла рассказал о врождённом заболевании сына «Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — цитирует РИА Новости Александра Толмацкого.

Политика Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.

Политика Трамп намерен лишить Индию и Турцию торговых льгот Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготные режимы в торговле с Индией и Турцией, соответствующие уведомления он направил в конгресс.

Экономика Пиву в России захотели установить минимальную цену Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Министерство финансов России с предложением установить минимальную цену на пиво.

Политика В США заявили, что разочарованы ответом Москвы по ДРСМД С пятого по восьмое марта заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по контролю над вооружениями и международной безопасности намерен обсуждать ДРСМД в Лондоне – с членами британского правительства, сообщает телеканал "Россия 24".

Политика NYT: АНБ отключило систему анализа перехвата звонков в США Агентство национальной безопасности (АНБ) США отключило систему анализа перехвата звонков и SMS-сообщений внутри страны.

Авто AliExpress будет продавать автомобили в России Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.

Происшествия Школьницу поймали на вымогательстве интимных снимков у одноклассниц Полиция американского города Чиро задержала 15-летнюю девушку, заставлявшую одноклассниц слать ей интимные снимки.

Здоровье Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.

Космос Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности.

Экономика OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».

Экономика У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.

Общество РАН лишится части новосибирского Академгородка Отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР и до 2013 года получало федеральные деньги на их содержание, рассказал РБК председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон.

Политика Китай намерен продолжить активно бороться с коррупцией Премьер Китая Ли Кэцян в ходе выступления с докладом на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что КНР планирует в 2019 году активно бороться с коррупцией.

Происшествия В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.

Политика Трамп продлил антироссийские санкции Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине.

Происшествия Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".

Хоккей СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".

Политика Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.

Экономика СМИ узнали размер залога за освобождение экс-главы концерна Nissan Сумма залога для освобождения экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона составила 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов), передает утром во вторник агентство Киодо.

Наука Ученые нашли неожиданную пользу в ожирении Просто ожирение повышало шанс на выживание на 46 процентов, а если человек имел немного лишнего веса, то на 15.

Политика Россия зафиксировала очередные кибератаки на свои IP-адреса из США Несколько дней назад на российские IP-адреса было зафиксировано около трех миллионов кибератак.

Музыка Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.