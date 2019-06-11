ПЦУ лишила Филарета канонических правИзвестия 08:13

с чего всё началось

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.

Политика В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210 статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.

Футбол Гончаренко заявил, что ЦСКА готов отпустить Чалова Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что армейцы отпустят нападающего Федора Чалова, если у футболиста появится подходящий вариант для продолжения карьеры.

Политика Песков: в Грузии царит русофобская истерия Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время на грузинской территории наблюдается русофобская истерия, передает РИА "Новости".

Авто Ford назвал дату премьеры нового кроссовера Ford Puma Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Энергетика Европа начала отказываться от российского угля Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Политика В МИД предупредили о риске ракетного кризиса в отношениях России и США Развёртывание ракет США на суше около границ России вызовет обострение в регионе и приведёт к кризису, похожему на Карибский, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Футбол Глушаков ищет работу через инстаграм Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".

Общество Интерес россиян к прямой линии с Путиным стал самым низким с 2011 года Среди россиян рейтинг составил 7,6%, а доля аудитории — 51,5%. В 2018 году зрителями прямой линии были почти 5,783 млн человек.

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Авто В России стали покупать более мощные автомобили Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», десять лет назад на долю машин мощностью свыше 100 л.с. приходилось чуть более половины российского рынка новых автомобилей (52%).

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Подсчитаны потери Грузии, отказавшейся от российских туристов «Если с 1 июля 2019 года ни один российский турист не посетит страну, ущерб достигнет 100 млн долларов», — сообщает издание Nation News со ссылкой на экспертов организации.

Политика Несколько грузинских депутатов планируют приехать на форум в Москву Грузинские депутаты планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма" в начале июля в Москву, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Общество Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.

Общество Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворил их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.

Шоу-бизнес Анна Нетребко показала глубокое декольте на «Арене-ди-Верона» Анна Нетребко показала глубокое, будоражащее фантазию декольте на сцене римского амфитеатра «Арена-ди-Верона».

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Футбол «Ньюкасл» объявил об отставке Бенитеса "Ньюкасл" сообщил, что не станет продлевать контракт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

Происшествия Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.

Общество Рособрнадзор рассказал, за что чаще всего удаляли с ЕГЭ в 2019 году Специалистами Рособрнадзора с начала основного периода экзаменационной кампании 2019 года выявлено более 800 нарушителей правил сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ).

Культура Роман Бабаян стал главным редактором «Говорит Москва» Российский тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

ЖКХ В Симферополе около 100 тысяч человек остались без электроснабжения Около 100 тысяч симферопольцев остались без электроснабжения из-за аварии на одной из линий электропередачи, сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.