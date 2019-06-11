Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических правИзвестия 08:13
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.
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«Почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией», — говорится в сообщении на сайте ПЦУ.Полит.ру08:56
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