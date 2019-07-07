Политика
ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной ОсетииПолитика Сегодня 06:07
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии. Документ призывает Москву отменить свое решение о признании независимости этих регионов. Автором резолюции является депутат от Грузии София Кацарава.
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