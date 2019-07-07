Политика
ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной ОсетииИзвестия 06:56
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ принял резолюцию, в которой Россия обвиняется в оккупации Абхазии и Южной Осетии. Как пишет агентство ТАСС, документ призывает Москву отменить признание независимости этих республик.
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