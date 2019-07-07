Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»Газета.Ru 06:17
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Единоборства
Джонс победил Сантоса в рамках UFC 239
В главном поединке турнира встретились американский боец свободного стиля (MMA) Джон Джонс и бразилец Тиаго Сантос.
Обновлено в 01:28
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Два игрока НХЛ задержаны полицией за драку у ночного клуба
Нападающие «Колорадо» Энтони-Джон Грир и «Коламбуса» Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Футбол
Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки
Стали известны стартовые составы на финал Кубка Америки между Бразилией и Перу.
Обновлено в 15:28
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале
В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи
Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Путешествия
Туристы из Петербурга случайно заплыли из Турции в Грецию
Обновлено в 11:50
Космос
Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды
Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 11:37
Космос
На Марсе обнаружена американская подводная лодка
Уфолог Скотт Уоринг, изучая снимки Марса в надежде разыскать следы древних культур, обнаружил предмет, своими контурами напоминающий небольшую американскую субмарину.
Обновлено 05 июля в 01:08
Политика
Штаб Зеленского упрекнули за «ужасающую некомпетентность»
Ранее Рабинович заявил, что Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено в 01:50
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых автомобилей D-сегмента
Mazda 6 стала второй в рейтинге самых продаваемых автомобилей D-сегмента с результатом 10 260 проданных единиц.
Обновлено в 12:45
Политика
Зеленский и Туск прибыли в Донбасс
Обновлено в 14:03
Политика
Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:23
Происшествия
На азотном заводе в Турции прогремел взрыв
На азотном заводе в провинции Кютахья на западе Турции в воскресенье, 7 июля, произошел взрыв. О жертвах и пострадавших ничего не известно.
Обновлено в 14:44
Авто
BMW презентовал юбилейный R nineT
В преддверии 50-летия начала производства мотоциклов на заводе Шпандау в Берлине BMW Motorrad показал специальную версию R nineT /5. Технических доработок байку не досталось, а все отличия от стандартного исполнения заключаются во внешней отделке.
Обновлено в 04:00
Политика
МИД Франции призвал Иран воздержаться от нарушения условий СВПД
Париж с большой озабоченностью воспринял заявление Тегерана о намерении продолжить обогащение урана до уровня, превышающего лимит, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 15:32