Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»Газета.Ru 06:17

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

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Коммерсантъ06:48

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
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