Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»Газета.Ru 06:17
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено вчера в 04:07
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снялась с Тимуром Батрутдиновым в фотосессии
Звезда проекта «Дом-2», певица Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии, на которой также был замечен ее друг и актер Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 05:33
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Кино
Ученые объяснили успех киновселенной Marvel
Иными словами, истинная причина заключается не просто в том, что аудитории в принципе нравятся большие касты.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Лондоне мужчина напал с ножом на женщину и троих детей
В лондонском районе Энфилд мужчина напал с ножом на женщину, с которой было трое детей, и нанес им травмы.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Кино
Съемки третьего сезона «Американских богов» стартуют в сентябре
Согласно информации на портале HN Entertainment, съемки третьего сезона сериала «Американские боги» стартуют 30 сентября.
Обновлено в 09:23
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Зеленский ничего не знает о связи Андрейчикова с Макаровым
Президент Зеленский в разговоре с журналистом Богданом Осинским заявил, что "ничего об этом не знает".
Обновлено в 09:31
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области
Четыре человека погибли, еще девять пострадали в результате крупного ДТП с участием бензовоза в Свердловской области.
Обновлено вчера в 19:02
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения заметно подешевели
Следует полагать, что в других странах цены на Ryzen Threadripper второго поколения тоже пойдут вниз.
Обновлено в 06:53
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Игры
Авторы Limbo и Inside спрятали ещё пару иллюстраций своей новой игры в вакансиях
Создатели Limbo и Inside из студии Playdead продолжают тизерить свою безымянную научно-фантастическую игру, которая на этот раз сменит перспективу и выйдет в трёхмерное пространство.
Обновлено в 08:22