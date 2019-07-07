Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»Газета.Ru 06:17

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока — 2»

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Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока - 2»

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