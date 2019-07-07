Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»Газета.Ru 06:17
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Петербурге женщине продали пирожок с опарышами
Обновлено в 08:44
Футбол
Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено вчера в 15:54
Авто
Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок на Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
На досрочных парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная консервативная партия «Новая демократия».
Обновлено в 07:42
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46
Кино
Слух: Александр Скарсгард может сыграть диснеевского Геркулеса
Обновлено в 03:06
Футбол
Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха
Обновлено в 08:31
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Кино
Американский актёр Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актёр Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сегодня, 7 июля, пишет газета Sun.
Обновлено в 05:57
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в воскресенье отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв стран — участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов «Ваффен СС».
Обновлено в 07:38
Политика
Соратник Зеленского признал, что Киев вредит Крыму
Украина вредит своим же гражданам, отключая воду в Крыму.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Хоккей
Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве
Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Политика
В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Футбол
Погба включен в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба включен в список игроков для участия в предсезонном турне.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Политика
Берлускони пообещал Путину бороться против антироссийских санкций
Итальянский политик Сильвио Берлускони в интервью Il Giornale заявил, что в ходе встречи с российским президентов Владимиром Путиным пообещал ему, что будет бороться за отмену антироссийских санкций.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50