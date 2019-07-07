Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»Газета.Ru 06:17

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Газета.Ru06:17

В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Эхо Москвы08:31

В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

РБК07:48

Комитет ПА ОБСЕ выступил против «Турецкого потока» и «Северного потока-2»

Коммерсантъ06:48

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2»

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В ОБСЕ призвали не использовать энергоресурсы для политического давления

News.ru06:13

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока - 2»

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