Ранее комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Резолюция рассматривает проекты как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

с чего всё началось

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

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