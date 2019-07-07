Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»Газета.Ru 06:17

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Косачёв осудил принятие в ПА ОБСЕ резолюции против «Северного потока — 2»

Ранее комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Резолюция рассматривает проекты как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.
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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

РИА Новости18:09

В ОБСЕ приняли резолюцию против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

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Эксперт объяснил, зачем ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

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Косачев: решения ПА ОБСЕ по «Северному потоку - 2» отражают только позицию Запада

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Комитет ПА ОБСЕ выступил против «Турецкого потока» и «Северного потока-2»

Коммерсантъ06:48

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Газета.Ru06:17
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