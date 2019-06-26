ПАСЕ выбрала нового генсека Совета ЕвропыТК Звезда вчера в 14:33

с чего всё началось

ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет. Им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, пишет РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что по итогам голосования Пейчинович-Бурич получила большинство голосов.

Культура В российских школах с 1 сентября введут «культурные нормативы» В российских школах с 1 сентября появятся «культурные нормативы». Участие в новой программе будет добровольным.

Происшествия В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.

Политика Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Происшествия Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.

Наука Российские инженеры разработали новый двигатель для электромобилей Специалисты компании «Электротранспортные технологии», входящей в состав российского предприятия "Калибр", разработали новый высокоэффективный силовой агрегат для электромобилей.

Авто Ravon сертифицировал седан R3 для России Автомобилестроительная компания Ravon сертифицировала седан R3 для российского рынка.

Экономика Путин изменил расчет НДФЛ задним числом Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала о взаимоотношениях с дочерью В ходе беседы с журналистами, Лариса рассказала о взаимоотношениях со своей дочерью Лелей.

Авто Названы самые выносливые кроссоверы и внедорожники После проведенного исследования были перечислены внедорожники, пробег которых составил более 300 тысяч километров, а серьезный ремонт на них не проводился.

Происшествия В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило в самолетах Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска, пишет 26 июня Reuters со ссылкой на источники.

Наука Два саратовских изобретения вошли в российский Топ-100 Роспатент подвел итоги 2018 г. и выбрал 100 лучших из более чем 35 тыс. отечественных изобретений.

Экономика Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.

Общество Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА "Новости".

Политика Путин назначил врио главы Ингушетии Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.