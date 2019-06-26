Политика
ПАСЕ выбрала нового генсека Совета ЕвропыТК Звезда вчера в 14:33
ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет. Им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, пишет РИА Новости. Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что по итогам голосования Пейчинович-Бурич получила большинство голосов.
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с чего всё началось
«Сердечно поздравляем Марию Пейчинович-Бурич, которую ассамблея только что избрала генеральным секретарем Совета Европы на пять лет!» — говорится в сообщении организации в Twitter.РБКвчера в 14:43
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ПАСЕ выбрала нового генсека, им стала представитель Хорватии Пейчинович-Бурич
Народные новостивчера в 14:54
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
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Обновлено 25 июня в 23:24
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Обновлено вчера в 16:35
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Обновлено вчера в 05:09