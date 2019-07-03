Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была направлена на Украину наблюдать за кампанией по внеочередным выборам в Верховную раду, сегодня досрочно завершила свою работу в соборной. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ. Евродепутаты прибыли в Киев накануне, 2 июля.

ПАСЕ вернула своих представителей с Украины

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