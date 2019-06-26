Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочияКоммерсантъ 12:03
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме. Соответствующее решение приняли в среду депутаты ассамблеи. «За» проголосовали 116 делегатов, «против» — 62, еще 15 участников воздержались.
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