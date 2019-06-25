Политика

В ПАСЕ проголосовали за возвращение РоссииИнтересант 03:09

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Соответствующая резолюция была подписана минувшей ночью. Голоса при этом разделись - «за» высказались 118 из 190 членов ПАСЕ.
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Зеленского обвинили в возвращении России в ПАСЕ

RT на русском04:05

Главные новости к утру 25 июня

Коммерсантъ00:00

ПАСЕ рассматривала резолюцию о возвращении российской делегации 9 часов

РБКвчера в 18:59

ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе

Комсомольская правдавчера в 19:10

ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии

Lenta.ruвчера в 18:57

ПАСЕ одобрила изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ

ТАССвчера в 19:06

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

РИА Новостивчера в 21:15
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Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»

Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
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Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

В РФ началось проектирование перспективного военного транспортника

Разработчиком является авиационный комплекс имени Ильюшина Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина начали проводить научно-исследовательские работы в рамках создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).
Обновлено в 00:33
Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Космос

Илон Маск рассказал, когда начнётся продажа билетов на Марс

Обновлено вчера в 01:47
Общество

Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть

Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество

На Парнасе пропал бюст плачущего синими слезами Цезаря

Ранее гипсовую композицию разместил уличный художник Loketski. Он установил Цезаря, рыдающего синими слезами.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Валентин Коновалов вылетел в Москву без обратного билета

Неделя для главы Хакасии выдалась сложной, Валентин Коновалов оставил республику, вылетев сегодня утром в Москву.
Обновлено в 01:13
Экономика

В России начал исчезать средний класс

Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.
Обновлено в 02:33
Авто

Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе

Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие

На «Армии-2019» впервые представили российский беспилотник «Корсар»

Обновлено в 02:19
Армия и оружие

На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»

Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Политика

Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами

Новые санкции США против Ирана являются беспрецедентными, они обнуляют все сигналы Вашингтона о готовности к диалогу с Тегераном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 02:43
Политика

Тереза Мэй приветствовала возвращение России в состав ПАСЕ

Глава британского правительства Тереза Мэй одобрительно высказалась по поводу инициативы о возвращении России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – хотя бы потому, что в таком случае, по ее словам, появится возможность привлечь Москву к ответственности за «нарушение прав человека».
Обновлено в 00:44
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Общество

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
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Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца

Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Здоровье

Бакулевский центр получит средства на дополнительные операции

Средства будут направлены на проведение дополнительных и внеплановых высокотехнологичных операций, научные исследования и разработки в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:42
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Наука

Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями

Обновлено в 00:50
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Футбол

Влашич рассказал о своей травме

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Число погибших от взрывов в Казахстане выросло

Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
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