Политика
В ПАСЕ проголосовали за возвращение РоссииИнтересант 03:09
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Соответствующая резолюция была подписана минувшей ночью. Голоса при этом разделись - «за» высказались 118 из 190 членов ПАСЕ.
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Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
В РФ началось проектирование перспективного военного транспортника
Разработчиком является авиационный комплекс имени Ильюшина Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина начали проводить научно-исследовательские работы в рамках создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).
Обновлено в 00:33
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Космос
Илон Маск рассказал, когда начнётся продажа билетов на Марс
Обновлено вчера в 01:47
Общество
Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть
Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
На Парнасе пропал бюст плачущего синими слезами Цезаря
Ранее гипсовую композицию разместил уличный художник Loketski. Он установил Цезаря, рыдающего синими слезами.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Валентин Коновалов вылетел в Москву без обратного билета
Неделя для главы Хакасии выдалась сложной, Валентин Коновалов оставил республику, вылетев сегодня утром в Москву.
Обновлено в 01:13
Экономика
В России начал исчезать средний класс
Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.
Обновлено в 02:33
Авто
Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе
Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»
Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными мерами
Новые санкции США против Ирана являются беспрецедентными, они обнуляют все сигналы Вашингтона о готовности к диалогу с Тегераном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 02:43
Политика
Тереза Мэй приветствовала возвращение России в состав ПАСЕ
Глава британского правительства Тереза Мэй одобрительно высказалась по поводу инициативы о возвращении России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) – хотя бы потому, что в таком случае, по ее словам, появится возможность привлечь Москву к ответственности за «нарушение прав человека».
Обновлено в 00:44
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.
Обновлено в 03:28
Общество
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Здоровье
Бакулевский центр получит средства на дополнительные операции
Средства будут направлены на проведение дополнительных и внеплановых высокотехнологичных операций, научные исследования и разработки в области профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:42
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова в Instagram.
Обновлено в 03:07
Футбол
Влашич рассказал о своей травме
Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Никола Влашич после матча 3-го тура группового турнира чемпионата Европы с Англией (3:3) рассказал о степени серьезности своей травмы, сообщает Tportal.hr.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Число погибших от взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух. Один из них гражданский, второй — военнослужащий.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03