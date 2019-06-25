Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России в организациюМосковский Комсомолец 03:22
Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию на июньскую сессию, однако возможность оспаривания её полномочий остается.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:29, Вашингтон
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Патрушев заявил, что Иран сбил беспилотник США над своей территорией
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил во вторник журналистам, что у него есть информация Минобороны России о том, что сбитый иранскими военными беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана.
Обновлено в 05:47
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Политика
Евкуров сказал, кто должен возглавить Ингушетию
«Думаю, что республику после меня возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», – сказал Евкуров на встрече с членами совета тейпов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
Обновлено в 06:14
Политика
Украинская делегация попросит Раду о выходе из ПАСЕ
Депутат Рады и член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец заявил, что украинская делегация обратится к Раде с просьбой рассмотреть возможность выхода Украины из ПАСЕ.
Обновлено в 05:53
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, а Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Экономика
Беглов объяснил снижение роста некоторых тарифов ЖКХ
Темпы роста некоторых тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Санкт-Петербурге удалось снизить благодаря устранению бесхозяйственности.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Boeing разместила непоставленные самолеты на парковке для машин
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала роскошную фигуру в бикини
Соня Киперман, дочь российской певицы Веры Брежневой, проживающая в США, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фотографию, где предстала перед подписчиками в черном бикини.
Обновлено в 03:53
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Обновлено в 01:45
Политика
Украинцы выступают за прямой диалог с российской стороной
Был задан вопрос, должен ли президент Украины пойти на прямой диалог с Россией.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Баг в Windows 10 не дает ПК «уснуть»
Новый баг Microsoft признала наличие ошибки в операционной системе Windows 10, из-за которой выполнение процедур выключения или перехода ПК в спящий режим может занимать значительно больше времени, чем обычно.
Обновлено в 05:51
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Энергетика
AsiaTimes: атака на Иран вызовет астрономический рост цен на нефть и уничтожит мировую финансовую систему
В случае начала полномасштабной военной операции США против Ирана Ормузский пролив, вероятно, окажется перекрытым, что спровоцирует взлет цен на нефть на сотни долларов (ProFinance.ru: несколько недель назад эксперты Goldman Sachs не исключали и $1000 за баррель), пишет аналитик AsiaTimes Пепе Эскобар.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Убивший пациентку воронежского онкодиспансера аппарат использовали без регистрации 14 лет
Аппарат, который 22 мая раздавил 51-летнюю пациентку во время лучевой терапии, в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере использовали на протяжении 14 лет без необходимой регистрации.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.
Обновлено в 02:03
Футбол
ЦСКА отправился на тренировочный сбор в Австрию без Марио Фернандеса
ЦСКА отправился на предсезонный сбор в Австрию, где позднее к нему присоединится защитник команды Марио Фернандес, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
Мосгорсуд признал виновным в шпионаже гражданина Польши Мариана Радзаевски, передают РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Авто
В Сети напомнили про необычный пикап ВАЗ
В оснащении пикапа находился бензиновый мотор мощностью 90 лошадиных сил, в некоторых источниках указывается всего 82 л.с. Вероятнее всего, что в качестве силового агрегата был выбран тюнингованный двигатель от ВАЗ 2110.
Обновлено в 04:15
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты
MediaTek представила новый мобильный процессор Helio P65
Обновлено в 05:56
Экономика
Доля среднего класса в России сократилась до минимума за 15 лет
Доля совокупного дохода домохозяйств среднего класса в России в 2014 году составила 48%, а в 2018 году — только 39%.
Обновлено вчера в 14:56
Экономика
В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04