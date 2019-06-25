ПАСЕ проголосовала за возвращение РоссииРБК вчера в 18:50

Во вторник, 25 июня, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в ассамблее (118 проголосовали за, 62 — против, еще десять воздержались).

Общество Волгоград попал в топ-25 самых агрессивных городов России По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.

Армия и оружие Российские военные прибыли в Венесуэлу Российские военные прибыли в Венесуэлу в понедельник для продолжения работ по обслуживанию военной техники - Рябков.

Политика МИД России подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на G20 Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подтвердил возможность встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на полях G20.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Политика ЦИК Украины отказалась регистрировать блогера Шария на выборы в Раду Ранее ЦИК Украины отказала в регистрации на выборы в Раду кандидатам от партии «Движение новых сил» экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Здоровье Пензенская областная детская больница получила новые аппараты для слабослышащих В сурдологическом кабинете Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова появилось новое оборудование.

Космос 10 вариантов будущего через тысячу лет Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.

Происшествия Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина В Самарской области задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более десяти килограмм героина.

Общество Минпросвещения хочет снизить нагрузку на школьных учителей Министерство просвещения хочет оставить педагогам лишь четыре отчета, сообщила глава ведомства Ольга Васильева.

Политика Соловьев назвал Доренко предателем Телеведущий Владимир Соловьев назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем.

Политика Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии Политик добавила, что начавшиеся в Грузии протесты были намеренно повернуты в русло антироссийской истерии.

Энергетика Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.

Здоровье Можно ли избавиться от боли в пояснице навсегда? Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Боль в пояснице может быть симптомом различных заболеваний.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Происшествия Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.

Политика Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.

Финансы Трамп может принять решение о девальвации доллара Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.

Общество Россияне считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности Более 80% опрошенных россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Футбол Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Баскетбол Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.

Наука Обезьяны освоили сложные орудия труда три тысячи лет назад Ученые обнаружили, что бразильские обезьяны капуцины (Sapajus libidinosus) освоили технику производства «режущих» инструментов уже три тысячи лет назад, сообщает Nature Ecology & Evolution.