Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение РоссииРЕН ТВ вчера в 18:52
Как сообщает РИА "Новости", этот факт открывает возможность для возвращения России — Москву пригласили для участия в июньской сессии. В резолюции по России, принятию которой отчаянно мешала украинская сторона, говорится, что право членов делегаций голосовать и выступать не подлежит ограничениям.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 17:13, Вашингтон
Здоровье
Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.
Обновлено в 01:23
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Политика
В Иллинойсе легализовали марихуану
Американский штат Иллинойс стал 11-м штатом США, где легализовали марихуану, сообщил губернатор штата Джей Роберт Прицкер.
Обновлено в 15:36
Футбол
Форвард «Витесса» пожаловался на тяжелые тренировки у Слуцкого
19-летний нападающий «Витесса» Томас Бюйтинк признался, что в команде не всем по душе тяжелые тренировки, которые проводит главный тренер Леонид Слуцкий.
Обновлено в 16:48
Политика
Украина пожаловалась G20 на Россию
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал G-20 повлиять на Россию с целью освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 16:36
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Общество
Airbnb запустил сервис аренды вилл, замков и островов
Обновлено в 13:10
Политика
Суд обязал ЦИК Украины рассмотреть документы партии Саакашвили
Согласно решению суда, Центризбирком обязан повторно рассмотреть документы, поданные 20.06 2019 кандидатами в депутаты Украины от партии "Движение новых сил".
Обновлено в 16:51
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Наука
Разносчиками опасных «супербактерий» оказались все больничные мухи
Ученые выяснили, что больничные мухи переносят различные опасные бактерии и при этом они устойчивы к лекарствам.
Обновлено в 05:31
Общество
NRK (Норвегия): плавучий Чернобыль — или решение энергетических проблем севера? (NRK)
По сообщениям российской энергетической компании Росатом, проблем не возникло.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании
Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Общество
В Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса»
Кульминацией праздника традиционно стало бриг «Секрет», под алыми парусами вошедший в 22:00 в акваторию Невы в сопровождении салюта, который длился 22 минуты.
Обновлено вчера в 05:00
Экономика
Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ
Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере
Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено вчера в 22:17
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Футбол
Хазри отказался переходить из «Сент-Этьена» в «Краснодар»
Обновлено в 15:58
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31