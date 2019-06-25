Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение РФПраво.ру 01:39
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила делегацию РФ участвовать в июньской сессии, возможность оспаривания её полномочий сохраняется.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:25, Вашингтон
Экономика
На рост военных пенсий направят 600 миллиардов рублей за три года
Министерство финансов РФ планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 603 миллиарда рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 03:46
Кино
Умер актёр и режиссёр Валерий Харченко
Советский и российский актёр, кинорежиссёр и сценарист Валерий Харченко скончался на 82-м году жизни, передаёт 26 июня «Пятый канал».
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес
Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской
Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
Обновлено в 09:09
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Политика
Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ
Представители России и Японии согласовывают детали встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина.
Обновлено в 23:06
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено в 21:00
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Политика
Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья
Депутаты Приморья в среду в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство, сообщают региональные власти.
Обновлено в 21:58
Экономика
Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона
Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
Обновлено в 23:16
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Кино
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено в 18:23
Политика
Делегация Украины в ПАСЕ покинула зал заседаний
Делегация Украины в ПАСЕ в знак протеста покинула зал заседаний, заявив что не примет участия в обсуждениях.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В США подросток застрелил своего близнеца
Жительницу американского города Сан-Бернардино в Калифорнии арестовали после того, как ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца и убил его.
Обновлено в 22:07
Наука
Японские ученые по-новому взглянули на птиц в пустыне Наска
Новый подход к расшифровке 16 геоглифов птиц из таинственных рисунков пустыни Наска в Перу предложили японские ученые из университета Хоккайдо, 19 июня сообщает Science News.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Политика
Стала известна первая зарплата Зеленского на посту президента
Стала известна заработная плата за первый месяц работы президента Украины Зеленского, 24 июня сообщает Фактор Инфо.
Обновлено в 10:48
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол авто
В Госдуму РФ от фракции ЛДПР поступил законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол автомобилей.
Обновлено вчера в 00:22
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Энергетика
Ценам на бензин в РФ прогнозируют повышение до 120 рублей за литр
В долгосрочной же перспективе населению России следует ждать существенного повышения цен на топливо, считает эксперт.
Обновлено в 06:27
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Космос
Навозные жуки используют в качестве компаса солнце и ветер
Навозные жуки не могут использовать солнце в качестве ориентира, когда облачно, или когда солнце находится выше 75 градусов над горизонтом в течение нескольких часов в середине дня.
Обновлено в 11:33
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено в 20:55
Происшествия
Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ
Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
Обновлено в 20:15