Политика

ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕИзвестия 06:02

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ). Как уточняет ТАСС, за обсуждение данной темы проголосовали 46 человек, против — 77.
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Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить
 срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Коммерсантъ07:30

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Что произошло за день: понедельник, 24 июня

Интерфакс13:20

ПАСЕ отвергла предложение о дебатах по привлечению РФ за неуплату членских взносов

ТАСС06:07

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

РИА Новости12:27

ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России

РБК07:31

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы

RT на русском06:09

ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ

Известия06:02

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Газета.Ru12:43
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