ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕИзвестия 06:02

с чего всё началось

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ). Как уточняет ТАСС, за обсуждение данной темы проголосовали 46 человек, против — 77.

ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕ

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