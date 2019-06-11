Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения темы о взносах России в СЕИзвестия 06:02
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения вопроса о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов в Совет Европы (СЕ). Как уточняет ТАСС, за обсуждение данной темы проголосовали 46 человек, против — 77.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.Коммерсантъ07:30
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
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Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Политика
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Кино
Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов
В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Футбол
Глушакову предложили работу в женском футболе
Обновлено в 09:16
Политика
ЦИК Украины отказался регистрировать Шария кандидатом в Верховную раду
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, основанием для отказа в регистрации послужила невозможность проверить соблюдение Шарием требования о проживании на территории Украины не менее пяти лет до момента выдвижения кандидатом.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Тела девушки и трех детей обнаружили на границе Мексики и США
Пограничная служба США обнаружила тела девушки и трех детей недалеко от реки Рио-Гранде на границе американского штата Техас и Мексики, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
Обновлено в 09:30
Наука
Трехлетние китайцы оказались более склонны к абстрактному мышлению, чем их американские сверстники
Ученые выяснили, что китайские дети в три года справляются с этим заданием в среднем лучше их американских сверстников, а вот в более раннем возрасте процент правильных решений оказывается одинаковым.
Обновлено в 15:00
Технологии
МТС изменила логотип впервые за 13 лет
МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи
В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:03
Общество
В «Сильной шаурме» в Южно-Сахалинске нашли кишечную палочку
Суд, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, пришел к выводу, что указанная деятельность создает непосредственную угрозу жизни и здоровью людей и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе "Сильная шаурма" на 30 суток.
Обновлено в 18:30
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Общество
Россияне не хотят четырехдневную рабочую неделю
За переход к четырехдневной рабочей недели высказались 29% опрошенных. Безразличной к такой перспективе относится 17% участников опроса.
Обновлено в 11:27
Космос
Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy
Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Голикова объяснила сообщения о сокращении бюджетных мест в вузах
Речь идет о статье в газете «Известия», где со ссылкой на прогноз правительства для Федерального собрания утверждалось, что к 2024 году количество бюджетных мест в вузах по сравнению с 2019 годом сократится на 17%, с 518,4 тыс. до 432,4 тыс. мест.
Обновлено в 10:23
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Военная разведка США заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
Американская военная разведка располагает информацией о том, что Северная Корея не готова к денуклеаризации.
Обновлено в 19:37
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Бельгии мужчину подозревают в подготовке нападения на посольство США
В Бельгии арестован подозреваемый, который планировал совершить нападение на посольство Соединённых Штатов.
Обновлено в 10:31
Политика
Грузия изменит систему парламентских выборов
Власти Грузии согласились на требования протестующих изменить систему выборов в национальный парламент, сообщил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
Обновлено в 05:51
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Авто
Новый кроссовер KIA и еще два автобестселлера, которых ждем осенью
Kia представляет новый кроссовер XСeed,чья цена будет начинаться, примерно, от 20 000 евро.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Ирина Пегова стала платиновой блондинкой
Обновлено в 13:59
Политика
СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 18:06
Шоу-бизнес
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Футбол
Сборная Мали разгромила Мавританию в матче Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали встречалась с национальной командой Мавритании.
Обновлено в 17:51
Гаджеты
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке компании Microsoft
Миллиардер и глава компании Microsoft Билл Гейтс рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя.
Обновлено в 19:22