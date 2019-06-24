ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов РоссииРБК 07:31

с чего всё началось

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы. Об этом сообщает корреспондент РБК.

ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России

Общество Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».

Происшествия В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ Следователи задержали женщину, обвиняемую в убийстве директора торгового центра в Солнечногорском районе Подмосковья.

Происшествия В Германии столкнулись два истребителя Eurofighter В Германии столкнулись и упали два истребителя Eurofighter. Об этом сообщила пресс-служба ВВС ФРГ. Оба пилота смогли катапультироваться.

ЖКХ Почти 100 тыс. жителей Симферополя остались без света из-за аварии В Симферополе более 98 тыс. жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередачи.

Экономика Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.

Происшествия Под Псковом подростка заподозрили в убийстве матери друга Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как жительница Гдова Псковской области скончалась в больнице от многочисленных колото-резаных и рубленых ран, в нанесении которых подозревается 14-летний друг ее сына, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Полтавская "Ворскла" поддержала антироссийскую акцию грузинских клубов. Об этом сообщает группа On Football в Facebook.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Технологии Yota запускает первую на рынке гибкую линейку минут и интернета «Новая линейка по-прежнему подходит максимальному количеству клиентов, но теперь она удовлетворяет потребности и тех, кому действительно нужно очень много трафика», — говорит директор направления «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

Шоу-бизнес Андрей Аршавин отказал дочери в прописке Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Происшествия СК в Курске начал проверку стрельбы полицейского из-за детей с мячом Следователи в Курске проводят проверку по факту стрельбы полицейского из травматического пистолета, который таким образом отгонял детей от своей машины.

Происшествия В Хабаровске арестовали экс-директора департамента Минпромторга По версии следствия, с 2016 по 2019 годы экс-директор департамента Минпромторга России получил от главы ООО "Азия Лес" через счета организации и через посредника более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения обществом субсидий по линии ведомства.

Армия и оружие Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Шоу-бизнес Мамина копия: Пелагея показала фото подросшей дочери Российская певица Пелагея поделилась с подписчиками фотографиями подросшей дочери Таисии.

Путешествия Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.

Политика Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Политика Грузия подсчитала убытки от «туристического эмбарго» со стороны России Грузинские аналитики назвали цену «туристического эмбарго» со стороны России. Речь идет об огромной сумме в 100 млн долларов.