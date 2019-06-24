Политика

ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов РоссииРБК 07:31

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы не будет проводить
 срочные дебаты по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.
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