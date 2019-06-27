Политика

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства НемцоваRT на русском 13:42

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС. Сообщается, что голосование прошло при крайне низком кворуме.
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ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Коммерсантъ14:32

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

RT на русском13:42

ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства Немцова

ТАСС12:12

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Интерфакс14:08

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Говорит Москва12:29

ПАСЕ потребовала от РФ возобновить расследование убийства Немцова

Газета.Ru12:24

Адвокат Прохоров: Принятие резолюции по делу Немцова может оказать положительное влияние на расследование

Эхо Москвы14:21
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Российский политический и государственный деятель. Депутат Ярославской областной думы с 8 сентября 2013 по 27 февраля 2015 года, до своего убийства. Первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, народный депутат России, основатель фракции «Союз правых сил», депутат Ярославской областной думы, сопредседатель «Республиканской партии России - Партии народной свободы», один из создателей и лидеров движения «Солидарность», член Координационного совета российской оппозиции, учёный-физик, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.
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