Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносыИзвестия 14:04
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы. За принятие документа проголосовали 105 парламентариев, против — 30. Еще 16 человек воздержались, сообщает ТАСС.
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Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
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Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
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Обновлено в 10:26
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Шоу-бизнес
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Политика
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На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
Обновлено в 16:16
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
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Экономика
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика
Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.
Обновлено в 22:26
Футбол
«Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футболисты голландского «Аякса» сыграли вничью с итальянским «Ювентусом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Общество
Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение
ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 16:27
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Здоровье
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Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
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Платформу «Северный полюс» заложили в Петербурге
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» состоялась на петербургских Адмиралтейских верфях 10 апреля.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Происшествия
В Ростове 13 человек пострадали при столкновении автобусов
В результате происшествия пострадали 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Обновлено в 08:43
Футбол
Роналду показал тренировку с годовалым сыном
Обновлено в 14:17