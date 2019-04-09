Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносыИзвестия вчера в 14:04

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы. За принятие документа проголосовали 105 парламентариев, против — 30. Еще 16 человек воздержались, сообщает ТАСС.
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В Совфеде оценили призыв ПАСЕ к России уплатить взносы

RT на русском02:18

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые за последние годы призвала Россию сформировать свою делегацию

Эхо Москвы02:30

Толстой заявил, что резолюция ПАСЕ не содержит гарантий соблюдения прав делегации России

ТАССвчера в 16:08

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

РИА Новостивчера в 20:39

«Неубедительный шаг»: Пушков о резолюции ПАСЕ

Газета.Ruвчера в 22:07

Косачев прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

Известиявчера в 18:48

Главные новости к утру 11 апреля

Коммерсантъ00:00
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Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол

Месси получил трещину носовой перегородки в матче ЛЧ

Стала известна травма нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:29
Экономика

Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Происшествия

СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест

В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Гиперзвуковой беспилотный бомбардировщик создают в США

Гиперзвуковой бомбардировщик-дрон получил название SR-72, отсылающее к его предшественнику — скоростному пилотируемому истребителю SR-71 Blackbird.
Обновлено в 03:07
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Авто

Subaru анонсировал новый Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Бывший узник Освенцима: всегда помню, чей солдат дал мне свободу

Бывший узник рассказал РИА Новости, что до конца жизни будет помнить, кто дал ему свободу.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Здоровье

«Разрез или три прокола»: намекнувшего на взятку врача сняли на видео

Год назад отец пациентки снял на видео акушерку, вымогающую у него взятку.
Обновлено в 03:06
Наука

Китайские ученые получили ГМ-макак с «получеловеческим» мозгом

Используя вирус в качестве вектора — переносчика целевого гена, ученым удалось внести MCPH1 в геном эмбрионов макак-резусов.
Обновлено в 02:53
Наука

Останки людей ранее неизвестного вида найдены на Филиппинах

Археологи из Филиппинского университета обнаружили останки как минимум трёх вымерших людей ранее неизвестного вида, который сочетает в себе черты как более ранних (типичные для австралопитеков и парантропов), так и более поздних представителей рода Homo.
Обновлено в 02:55
Здоровье

Вирус кори с Украины поразил американский штат Нью-Йорк

В некоторых районах Нью-Йорка объявили чрезвычайное положение из-за резкой вспышки кори, вирус которой попал в США с Украины.
Обновлено в 01:59
ЖКХ

«Теплосеть» запустила сервис со сроками отключения горячей воды

В четверг, 11 апреля, «Теплосеть» открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения.
Обновлено в 01:39
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Межведомственная комиссия допустила к серийному производству пистолет "Удав", который придет на смену пистолету Макарова.
Обновлено в 02:17
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Депутаты внесли поправки в КоАП о неуважении власти к народу

Ряд депутатов Госдумы внесли проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit

Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй.
Обновлено вчера в 20:12
Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефти

Отмечается, что в предыдущие три недели в США поставки нефти из Венесуэлы не велись.
Обновлено вчера в 16:56
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Экономика

«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей

Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Экономика

У каких специалистов сильнее всего растут зарплаты в 2019 году

За первые три месяца 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3–3,5%, по данным проекта «Банк данных заработных плат» HeadHunter.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Технологии

В VK Coin приняли участие больше 4 млн пользователей ВКонтакте

ВКонтакте поделилась первыми итогами работы сервиса VK Coin на платформе VK Apps, который был запущен 1 апреля, а также анонсировала новые функции.
Обновлено 08 апреля в 05:42
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
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