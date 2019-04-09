Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносыИзвестия 14:04
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы. За принятие документа проголосовали 105 парламентариев, против — 30. Еще 16 человек воздержались, сообщает ТАСС.
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