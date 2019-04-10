Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносыИзвестия 14:04
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы. За принятие документа проголосовали 105 парламентариев, против — 30. Еще 16 человек воздержались, сообщает ТАСС.
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Транспорт
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Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
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Происшествия
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
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Обновлено в 20:30
Политика
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Депутат Алимова отказалась удалять матерный пост
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Обновлено в 15:46
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Японский министр по делам Олимпиады подал в отставку из-за скандала
Японский министр по делам Олимпиады Тситака Сакурада заявил, что подал в отставку со своего поста, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
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В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
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Как пояснил Сергей Краевой, завод способен производить 300 тысяч доз вакцины в сутки.
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Армия и оружие
Обломки истребителя F-35A ВВС Японии найдены
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Обновлено вчера в 19:51
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Искусственный интеллект и бизнес
Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.
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Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
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Обновлено вчера в 19:26
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ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
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В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
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