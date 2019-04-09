ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносыИзвестия 14:04

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы. За принятие документа проголосовали 105 парламентариев, против — 30. Еще 16 человек воздержались, сообщает ТАСС.

Энергетика США возобновили поставки венесуэльской нефти Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок.

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Экономика Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.

Армия и оружие «Одеть» боевую машину. Как готовят «Терминатора» к Параду Победы Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) опубликовала видео подготовки боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" к Параду Победы на Красной площади.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Путешествия Федор Конюхов снова попал в шторм Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.

Экономика Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность Весной 2018 года сообщалось, что публичное размещение акций (IPO) китайского производителя смартфонов и электроники Xiaomi может оказаться крупнейшим с 2014 года, компания рассчитывает привлечь не менее 10 миллиардов долларов и получить оценку стоимости около 100 миллиардов долларов.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.

Армия и оружие Потеря Японией самолета F-35 стала настоящим кошмаром для США По мнению американских военных, крушение F-35 в Тихом океане представляет собой первую в истории возможность для России и Китая провести поиски одного из этих самолетов в естественных условиях, потому что ранее авария случалась только единожды, и то на территории США.

Армия и оружие Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3 Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.

Происшествия В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав Сотрудник полиции выстрелил несколько по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.

Наука Белок может сигнализировать о проблемах с печенью Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.

Политика Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».

Общество Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.

Общество В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.

Политика В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.

Общество ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Происшествия Почему следствие просит отправить Калви под домашний арест Следственный комитет РФ попросил суд перевести под домашний арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Космос В Сети выберут имя для крупнейшей карликовой планеты Солнечной системы Пользователи интернета могут выбрать имя для крупнейшей «безымянной» карликовой планеты Солнечной системы, говорится на сайте Планетологического общества.

Экономика Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Армия и оружие РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".

Шоу-бизнес Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Политика Мэй заявила, что не готова к отсрочке брексита позднее 30 июня Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не готова к тому, чтобы выход страны из Евросоюза произошёл позднее 30 июня.

Технологии Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса» Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.