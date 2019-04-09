Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взносРЕН ТВ вчера в 14:46
На апрельской сессии большинством голосов ПАСЕ приняла резолюцию, призвала Россию сформировать делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы. "За" выступили 105 делегатов и 30 "против", еще 16 - воздержались. Если Россия не выплатит взнос, ее права в организации будут приостановлены.
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Культура
Кинокритик Антон Долин уволился с ВГТРК из‑за репортажа на «России 24»
Кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин уволился из холдинга ВГТРК из‑за «лживого и гнусного» репортажа на «России 24», который порочит его и его семью.
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Армия и оружие
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
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В WhatsApp включили новый режим
Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.
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Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Кино
Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова
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Обновлено в 12:20
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Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Политика
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Обновлено в 04:57
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Украинский боевик тяжело ранил из автомата журналиста в Донбассе
Военнослужащий 79 десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины тяжело ранил журналиста, зафиксировавшего на камеру факт нарушения боевиками ВСУ режима прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 08:33
Игры
«Фронтовой механик» в War Thunder: 6 редких единиц техники для участников акции
Самые успешные механики в награду получат редкие модели техники: САУ VFW, морской охотник МПК Пр.122бис, перехватчик Ju 388 J, ОБТ Merkava Mk.1 и легкий крейсер HMS Tiger, а также уникальные камуфляжи для них.
Обновлено в 12:14
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Соловчук заявил, что Кокорин и Мамаев избивали его после падения
Водитель ведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук рассказал, что упал после удара футболиста Павла Мамаева, а затем вся компания избивала его, пока он лежал.
Обновлено в 06:15
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Обновлено в 08:00
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Транспорт
Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах
Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Общество
Петербуржцы назвали достойной зарплатой доход от 91 тысячи рублей
Как стало известно в среду, 10 апреля, жители Петербурга сочли зарплату в 91 тысячу рублей достаточной, чтобы вести достойную жизнь.
Обновлено вчера в 03:56
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
В России пикап будет представлен с полуторной и двойной кабиной, а все комплектации оборудованы системой полного привода.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Футбол
«Зенит» хочет купить полузащитника ЦСКА Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, арендованный армейцами у "Эвертона" может остаться в России.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Невесту Данко обвинили в краже $500 000
Обновлено в 11:30