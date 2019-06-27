Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса НемцоваИнтерфакс 12:15
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом. За резолюцию проголосовало 40 делегатов, против не было.
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