Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса НемцоваИнтерфакс вчера в 12:15
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом. За резолюцию проголосовало 40 делегатов, против не было.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Слуцкий назвал резолюцию ПАСЕ по убийству Немцова инструментом демонизации России
Интерфаксвчера в 14:08
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Светлана Лобода собралась замуж
Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Мария Шарапова похвасталась своим домом
Известная российская теннисистка Мария Шарапова похвасталась своим домом.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Путин: Без риска не обходится принятие ни одного решения
Насколько высок был сирийский риск, когда было принято решение об операции в Сирии, спросили британские журналисты.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами
В Екатеринбурге на набережной от Малышева до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Байден заявил, что НАТО распадется в случае переизбрания Трампа
НАТО прекратит свое существование, если президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи
В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено вчера в 21:43
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
Экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Домингес объявил о завершении карьеры
Экс-полузащитник «Рубина» и «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
Обновлено в 00:52
Общество
Ликование выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток попало на видео
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Осаке началась встреча Путина и Трампа
В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" начались переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 01:25
Общество
В Иркутской области паводок подтопил почти 600 жилых домов
В Иркутской области паводок подтопил пять населенных пунктов Тайшетского и Нижнеудинского районов.
Обновлено 26 июня в 22:09
Политика
Президент Казахстана сменил главу своей администрации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении бывшего акима (губернатора) Кызылординской области Крымбека Кушербаева главой своей администрации, сообщила пресс-служба президента.
Обновлено в 00:47
Общество
Урбанист Илья Варламов зачастил с критикой Челябинска
Известный российский урбанист и блогер Илья Варламов вновь выпустил критический ролик о состоянии городской среды Челябинска.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке
Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.
Обновлено в 00:39
Общество
В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»
Обновлено вчера в 20:59
Единоборства
Альварес может провести поединок с Ковалевым
Обновлено в 01:32
Политика
Путин назвал контрпродуктивными любые попытки разрушить ВТО
Президент России Владимир Путин рассказал о недопустимости любых попыток разрушить ВТО.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, он по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Игры
Nintendo показала геймплей Pokemon Masters
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Российских школьниц заставили работать официантками в Китае
Обновлено вчера в 07:13
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина
Обновлено вчера в 07:01