ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливеРИА Новости 07:23

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) на заседании в четверг приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. В голосовании участвовали 122 депутата, из них 103 проголосовали за, три - против и 16 воздержались. Российская делегация в работе сессии участия не принимает.

ПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе

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